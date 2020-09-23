Zehirlendiği iddiasıyla tedavi gören Rus muhalif Navalnıy taburcu oldu

44 yaşındaki Rus muhalif Aleksey Navalnıy, 22 Ağustos'ta çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddiasıyla 22 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmıştı. O günden bu yana Charite Hastanesinde tedavi gören Rus muhalif taburcu edildi.

AA'da yer alan habere göre, hastaneden yapılan açıklamada rus muhalifin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, ağır zehirlenmenin uzun vadeli sonuçlarının daha sonra değerlendirileceği belirtildi.

Doktorlar, Navalnıy'ın eski sağlığına tam olarak kavuşabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Navalnıy'ın ne zaman Rusya'ya döneceği hakkında henüz açıklama yapılmadı.