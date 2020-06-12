Zehir tacirlerine narko darbesi: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak ’sokak satıcılarına’ yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu, Güllük, Kurtuluş, Hayriye, Ömerağa, Yenikent, Fatih, Vişnelik, Zafer ve Kırmızıtoprak mahallelerinde bulunan toplam 15 adrese, özel harekat unsurlarının da katılımı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 8 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalanmış, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, öncelikle gençlerimizin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında icra edilen tüm planlı çalışmada; 11,24 gram esrar, 10,17 gram gelen metamfetamin, 0,26 gram gelen bonzai, 1 adet ecstacy uyuşturucu hap, 3 adet tabanca ve 36 adet dolu fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 8 şüpheli şahıs hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem başlatılırken, gözaltında bulunan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.