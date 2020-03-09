Zafer mimarı 105 yıl sonra aynı rotada

Nusret’in tarihte üstlendiği rolü ve önemini yaşatmak amacıyla 2011’de Gölcük’te aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Mayın Gemisi, 105 yıl sonra tarihi anı bir kez daha canlandırıldı. Gemi, dün sabah 07.15’te mayın dökülen hatta doğru yol aldı. Saat 08.15’te 105 yıl önce mayınların dökülmeye başladığı Erenköy mevkiinde tören yapıldı.



