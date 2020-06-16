Zafer Aktaş kimdir? İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanırken, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZAFER AKTAŞ KİMDİR?

Zafer Aktaş, 1964 yılında Çanakkale’de doğdu.

1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak olarak görev yaptı.

Son olarak Adana Emniyet Müdürlüğü görevinde olan Zafer Aktaş Haziran 2020'de yayımlanan atama kararı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Zafer Aktaş Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup evli ve 2 çocuk babasıdır.