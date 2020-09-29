Yüzünüzdeki her iz için size minnettarız

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, yorucu bir mesainin bitiminde maske takmaktan yüzünde oluşan izlerin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede o fotoğrafa binlerce beğeni yağdı, Seher Hemşire’nin yanı sıra tüm sağlık çalışanlarına övgü dolu yorumlarda bulunuldu. Altuncu, o fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı:

‘BUNUN BİR KARŞILIĞI YOK’



“Yeni atandım ama direkt kendimizi Kovid’le mücadelenin içinde bulduk. Zorlu bir süreçten geçtik, hala da içindeyiz. Normalde dışarıda öksüren birini gördüğünüzde ‘Acaba mı’ deyip kaçabilirken, biz yüzde 100 Kovid olduğunu bildiğimiz insanlarla yüz yüzeyiz. Bundan çekinmiyoruz, bizim görevimiz. Ama bazıları buna ‘Zaten karşılığını alıyorsunuz’ dese de bizce bunun karşılığı bu şekilde alınamaz, bunun maneviyatı çok farklı. O fotoğraf öncesinde; tulumlarımızı giyip, maskelerimizi takıp, içeri girdiğimizde, saatlerce içerde kalmıştık ve gerçekten çok yoğun ve zordu. Maskeyi çıkardığımda bütün izi yüzümdeydi. O fotoğrafla çektiğimiz zorluklar görünsün istedim.”

‘O SÖZ GURURUMU OKŞADI’



“Bir takipçinin ‘Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk’ yorumundan çok etkilendiğini kaydeden Altuncu “Beni onore etti, gururumu okşadı” diyerek şöyle devam etti: “Kimse size ‘Hayatınızı yaşamayın’ demiyor. Ama tedbirlere uyun. Uyun ki bu dönemi birlikte atlatalım.”