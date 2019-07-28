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  3. Yüzsüzlüğün böylesi! PKK'yı değil 'öğretmenleri' uyardı

Yüzsüzlüğün böylesi! PKK'yı değil 'öğretmenleri' uyardı

Yüzsüzlüğün böylesi! PKK'yı değil 'öğretmenleri' uyardı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesini ziyaret etti.

Temelli ve beraberindekiler ilçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan ailenin evine geldi.

Temelli hayatını kaybeden Ayaz ile Nupelda'nın annesi Cevriye ile babası Ekber Güloğlu'na başsağlığı diledi.

Ziyaret sonrası muhabirlere açıklama yapan Temelli,

"İki, üç, dört ve beş yaşında çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Gerçekten acımız çok büyük. Okullarda öğretmenlerimize de önemli bir vazife düşüyor. Hem kreşlerde hem de okullarda çocuklarımıza muhakkak bu konuyu iyi anlatmaları gerekiyor. Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli."

dedi. 

Temelli ve beraberindeki heyet, 19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmak üzere ilçeden ayrıldı. 

(AA)

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