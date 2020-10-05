Yüz yüze eğitimde gözler kabinede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabine pandemide gelinen son durumu ve eğitime dönük atılması gereken adımları masaya yatıracak. Anaokulu ve birinci sınıflar hariç uzaktan eğitimle başlayan öğretim yılında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da kabine toplantısında değerlendirecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu ve birinci sınıfların okula başlamasıyla birlikte bakanlık olarak nasıl önlemler aldıklarını kabine üyelerine anlatacak. Kabine toplantısında, 2, 8 ve 12. sınıfların açılıp açılmayacağı da ele alınacak. Bilim Kurulu’nun bu sınıfların açılması yönünde öneride bulunduğu kaydedildi.

AŞIDA MUTLU SON YAKIN



Toplantıda, koronavirüs salgınında gelinen nokta ve geçtiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında alınan ek önlemlerin yansımaları gündeme gelecek. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, zatürree oranı, hastanelerin doluluk oranı, erişkin yoğun bakım, ventilatör doluluk oranları hakkında bir sunum yapması bekleniyor.

Bakan Koca, ortalama temaslı tespit süresi ile filyasyon oranları hakkında da kabine üyelerini bilgilendirecek. Ayrıca Bakan Koca, Kovid-19’a karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3. fazında insan üzerinde deneme aşamasına gelmesinin detaylarını da kabine toplantısında anlatacak.

TERSANE İNŞAATINA ZİYARET



Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa’da yapımı devam eden Kadın Müzesi inşaatını gezdi. Başkan Erdoğan daha sonra Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi’nde incelemelerde bulundu.

KARABAĞ AKDENİZ VE TERÖR GÜNDEMDE



Kabine toplantısında, Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri alma operasyonu başta olmak üzere Akdeniz gerilimi ile Yunanistan ve AB süreçlerine ilişkin yol haritasının kapsamlı değerlendirilmesi bekleniyor. Libya’daki gelişmeler de kabinenin gündeminde yerini alacak bir diğer başlık olacak. Kabine’nin en önemli başlıklarından bir diğeri ise terörle mücadele olacak. Kobani olayları soruşturmasının da toplantının gündeminde olması bekleniyor.