13 Kasım 2020 Cuma 12:22 | Son Güncelleme:
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz
Yüz yüze eğitim ile ilgili Bakan Selçuk son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, ara tatilden sonra okullara dönülmesi temennisi içinde olduklarını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların ara tatilden sonra açılıp açılmayacağına ilişkin önemli bir ifade kullandı. Bakan Selçuk, okullara dönülmesi temennisi içinde olduklarını bildirdi.
Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.