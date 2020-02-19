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  3. Yüz kızartan operasyon! 50 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yüz kızartan operasyon! 50 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yüz kızartan operasyon! 50 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yalova’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28’i yabancı uyruklu kadın, 50 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yalova’ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, 5 otel ve 14 evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen Cumartesi günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen 28’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı.

1 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)


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