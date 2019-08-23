'Yuva'da kritik görev

1 Ağustos’taki YAŞ toplantısı sonrası terfi eden isimlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla ataması gerçekleştirildi. Buna göre Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.

Korgeneralliğe terfi ettirilen tek isim İrfan Özsert, MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Tümgeneral Erhan Uzun 4. Kolordu Komutanı, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım 7. Kolordu Komutanı oldu.

KK Kurmay Başkanlığına Tümgeneral Mustafa Oğuz, Harekat Başkanlığına Tümgeneral Bahtiyar Ersay getirildi. Tümgeneral Ali Serin Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Harekat Başkanlığına Tümgeneral Erdoğan Gür getirildi.

HEPSİ GÖNÜLLÜ DÖNDÜ

Tümgeneral Selçuk Aygün Hava Lojistik Komutanı, Tuğgeneral Oğuz Okuyucu Balıkesir’deki 6. Ana Jet Üs Komutanı, Tuğgeneral Ali Özmen Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı oldu. FETÖ kumpası sonrası yuvaya dönen Tuğgeneral Aziz Adalı 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına, Gökhan Ergün 1. Ana Jet Üs Komutanlığına ve Gürel Özusta ise 10. Tanker Üs Komutanlığına getirildi.