'Yürüyen Köşk' iddiasına valilikten yalanlama

Yalova Valiliği, Millet Bahçesi olarak düzenlenecek taşınmazın Yürüyen Köşk arazisinde kaldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında "Atatürk'ün mirası Millet Bahçesi oluyor." konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Millet Bahçesi için Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 113 bin 396 metrekarelik arazinin tahsis edildiği duyurulan açıklamada, Yürüyen Köşk'ün de bulunduğu taşınmazın ise Süleymanbey Mahallesi'nde 524 bin 748 metrekarelik alan olduğu aktarıldı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Ar-Ge çalışmalarında kullanılan ve Yürüyen Köşk'ün de yer aldığı parsellerin tahsislerinde herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulanan açıklamada, "Millet Bahçesi olarak halkın hizmetine sunulacak olan taşınmazın Yürüyen Köşk'e uzaklığı yaklaşık 1300 metredir. Taşınmazın üzerinde zeytin ağaçları bulunan kısmının muhafaza edilmesi koşuluyla Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Yürüyen Köşk

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez 1927'de geldiği Yalova'da önceleri satın aldığı Baltacı Çiftliği'ndeki çadırda kaldı. Kenti çok seven Atatürk, 1929'un ağustos ayında Ertuğrul Yatı ile Bursa'ya giderken dikkatini Yalova İskelesi yakınında bulunan Millet Çiftliği'ndeki büyük bir çınar ağacı çekti.

Çınarın görüntüsünden etkilenen Atatürk'ün isteğiyle yat durduruldu ve karaya çıkıldı. Ağacın gölgesinde bir süre dinlenen Atatürk, buraya köşk yapılması emrini verdi. Bunun üzerine 21 Ağustos 1929'da inşasına başlanan köşk, 22 günde tamamlandı.

Köşkün çalışanları, 1930 yazında kente yeniden gelen Atatürk'e "yandaki çınarın dalının binanın çatısına vurduğunu, çatı ve duvara zarar verdiğini" söyleyerek, ağacın köşke doğru uzanan dalını kesmek için izin istedi. Atatürk ise çınarın kesilmesi yerine binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını istedi. Bunun üzerine köşk, temelinden yaklaşık 5 metre kaydırıldı.

Bu olay nedeniyle "Yürüyen Köşk" diye anılmaya başlanan yapı, 2006'da Yalova Belediyesince restore edilip ziyarete açıldı.