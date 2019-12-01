Yurtdışındaki dev güç: 7 milyon Türk

İkinci dünya savaşı sonrasında gurbetçilerin Avrupa serüveni başladı. Türkler çalışmak için 1961’de Almanya’ya,1964’te Avusturya, Belçika ve Hollanda’ya, 1965’te Fransa ve 1967’de Avustralya’ya gitti. Aradan geçen süreçte 5 kuşak yurt dışında büyüdü, Türk nüfusu bugün 2 milyonu 25 yaş altı genç olmak üzere 7 milyona ulaştı. Gurbetçinin ana vatana katkısı ise 5 milyar doları buldu.

ABD ve Avrupa ülkelerinde Türkiye’yi hedef alan söylemlere karşılık Türk Diasporasının önemi artınca Yurt Dışı Akraba Türkler Başkanlığı tarafından gurbetçiye yönelik ana hedefler belirlendi. Buna göre, diaspora üyelerinin kimlik ve kültürlerini korumaları sağlanacak. Anavatan aidiyeti muhafaza edilecek. Sosyal ve ekonomik statüleri yükseltilecek. Bunun için YTB tarafından, özellikle 25 yaş altı için Yurtdışı Türkler Gençlik kampları düzenleniyor.

Öte yandan gurbetçinin sıkıntılarını çözmek için de bir dizi imkan sağlandı. Bunların başında sigortalıların Türkiye’de tedavi edilmesi, dövizli askerlik, genel seçimlerde oy verme imkanı ve emeklilik hakkı tanındı.

ALMANYA’DA 1.8 MİLYON GURBETÇİ VAR

Yurtdışında yaşayan Türklerin en çok yaşadığı ülke 1 milyon 803 bin 675 ile Almanya. Avustralya’da 54 bin 689, İngiltere’de 124 bin 462, Çin’de 2 bin 870, ABD’de 128 bin 244, Suudi Arabistan’da ise 25 bin 581 Türk yaşıyor.