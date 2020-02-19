Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0895
  • 6,5779
  • 313.542
  • 119196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yurtdışındaki evliliklere e-Devletten tescil

Yurtdışındaki evliliklere e-Devletten tescil

Yurtdışındaki evliliklere e-Devletten tescil

Yurtdışında evlenen Türk vatandaşlarının nikah kıydıkları şehrin belediyesinden aldıkları belgeyi 30 gün içinde Türk büyükelçiliklerine ya da konsolosluklara teslim etmesi gerekiyor.

Yelda GÖKDAĞ

Evlilik tescil randevusu alarak bilgilendirmede bulunmayanlara ise para cezası uygulanıyor.

3 BAKANLIK ÇALIŞIYOR

Daha çok ünlü isimlerin tercih ettiği yurtdışındaki evliliğin tescil zorunluluğuna kolaylık getirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıkları ortak çalışma başlattı. AKŞAM’ın edindiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı’nın üzerinde durduğu formül, e-Devlet üzerinden evliliğin tescil edilmesi. Konuya ilişkin TBMM’de bilgilendirmede bulunan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer tescil zorunluluğuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Yurtdışında, vatandaşlarımız herhangi bir yerde evlenebiliyorlar ama evlenilen ülkede tescil edilmesi kuralı var. Bu kuralı esnetip makul çözüm bulmak için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’yla yazışmalarımız sürüyor.” 


Defne Samyeli'den beklenen hamle geldi!
Hadise aileye girdi
Ünlü çiftten flaş karar!
EDHO dizisinde şoke eden ayrılık!
Aşk belgelendi! Murat Dalkılıç ele verdi
<p>TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden AFJET Afyonspor´un 23?üncü hafta mücadelesinde 1922 Kon

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da

Asgari ücret desteği ayrıntıları belli oldu