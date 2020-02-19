Yurtdışındaki evliliklere e-Devletten tescil

Yelda GÖKDAĞ

Evlilik tescil randevusu alarak bilgilendirmede bulunmayanlara ise para cezası uygulanıyor.

3 BAKANLIK ÇALIŞIYOR

Daha çok ünlü isimlerin tercih ettiği yurtdışındaki evliliğin tescil zorunluluğuna kolaylık getirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıkları ortak çalışma başlattı. AKŞAM’ın edindiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı’nın üzerinde durduğu formül, e-Devlet üzerinden evliliğin tescil edilmesi. Konuya ilişkin TBMM’de bilgilendirmede bulunan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer tescil zorunluluğuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Yurtdışında, vatandaşlarımız herhangi bir yerde evlenebiliyorlar ama evlenilen ülkede tescil edilmesi kuralı var. Bu kuralı esnetip makul çözüm bulmak için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’yla yazışmalarımız sürüyor.”