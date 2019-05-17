Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Ramazan ayı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyet düzenlediklerini belirterek, "YTB olarak ramazanın bereketinden faydalanmaya çalışıyoruz." dedi. YTB Başkanı Eren, YTB'nin ramazan ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında düzenleyeceği faaliyetler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Eren, ilk 10 günü geride bırakılan mübarek ramazan ayının, Müslümanlar tarafından layıkıyla geçirilmesi ve hayırlısıyla bayrama erişilme temennisinde bulundu. Başkan Eren, "YTB olarak ramazan bizim için tüm İslam aleminde olduğu gibi hizmetlerimizi daha geniş coğrafyalara yayabileceğimiz ve daha bereketli bir şekilde geçirebileceğimiz çok mübarek bir ay." dedi.

"ANKARA'DA GÖNÜL COĞRAFYASI İFTARLARI DÜZENLİYORUZ"

"YTB olarak ramazanın bereketinden faydalanmaya çalışıyoruz." diye belirten Eren, şöyle devam etti:

"Ankara ve Türkiye'de bize annelerinin, ailelerinin ve vatanlarının emaneti olan uluslararası öğrencilerimiz var ve onlara yönelik birtakım ramazan faaliyetleri yapıyoruz. Ankara'da bu sene Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile beraber günde 250 kişiye iftar imkanı sunabildiğimiz, 30 gün boyunca sürecek ve adı Gönül Coğrafyası İftarları olan bir iftar etkinliği yapıyoruz. Bu iftar etkinliklerinde gönül coğrafyasından her gün bir ülkenin günü oluyor. 10 gün boyunca Pakistan, Tunus ve Özbekistan gibi bazı ülkelerin günleri ve son olarak da Batı Trakya günü oldu. Burada iftar veriyoruz ve ardından uluslararası öğrenciler kendi etkinliklerini yapıyor. Ankara'da bütün gün oruç tutup da aç kalan öğrencimiz olsun istemiyoruz. Dolayısıyla bu iftar programımız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin bahçesinde, herkese açık bir şekilde devam ediyor."

Başkan Eren, hem Türkiye'nin gönül coğrafyasında hem de Türk vatandaşlarının yaşadığı ülkelerde iftarlar düzenlediklerini söyledi. Eren, "İki gün önce Suriye’deydim. Bab'da, Azez'de ve Çobanbey'de bir takım görüşmeler yaptık, akşamında da Çobanbey'de, Afrin'deki ilk şehidimiz Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine yapılan kültür merkezinde, içlerinde Türkmen, Arap ve diğer akraba topluluklarımız ile yetim çocukların da olduğu bir iftar programı düzenledik." diye konuştu.

"GENİŞ KATILIMLI İFTARLAR VERECEĞİZ"

Balkanlar'da da iftar programları düzenleyeceklerini vurgulayan Eren, "Makedonya, Kosova ve aslen benim de memleketim olan Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde geniş katılımlı iftarlar vereceğiz." dedi. Eren, bu ülkelerde iftar sonrası, Türk sanat ve kültürünün tanıtıldığı, Hacivat-Karagöz oyununun ve çocuklara yönelik tiyatroların sergilendiği çeşitli etkinlikler yapacaklarını ve kendisinin de bu programların hepsine gideceğini söyledi. "Avrupa'da, Almanya, Hollanda, İsveç ve Norveç'te benim de iştirak edeceğim büyük iftarlar vereceğiz ve kültürel etkinliklerimizi yapacağız." diyen Eren, bunların dışında kendisinin iştirak edemediği ama YTB olarak birçok yerde destek verdikleri iftar programları olduğunu anlattı. Eren, Somali'de de YTB mezunlarının katılacağı bir iftar programı düzenleyeceklerini belirtti.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZLE SAHURDA BULUŞTUK"

Ramazan ayı içerisinde YTB'nin programında iftarların dışında sahur etkinliklerinin de olduğu bilgisini paylaşan Eren, "Ben, sahur programı için uluslararası öğrencilerimizin yurtlarına gidiyorum. İmam hatiplerde ortaokul ve lise öğrencisi öğrencilerimizle de sahur programları yaptık ve yapıyoruz." dedi. Eren, Kıbrıs'ta da bir iftar ve sahur programlarının olacağını ifade ederek, "Önümüzdeki hafta Kırım Tatar Sürgünü'nün 75. yılı dolayısıyla bir anma programı da yapıyoruz. Etkinliğe Kırım-Tatar kardeşlerimiz, bakanlar ve konsey başkanları geliyor. Akşamında da bir iftar programı yapacağız." diye konuştu. Başkan Eren, "Dini ve milli bayramlarımız bizim için çok önemli. Ramazan bizim için çok mübarek bir ay, bu ayda sadece yeme içmeden değil nefsimizi de tüm kötü alışkanlıklardan beri kılmaya çalışıyoruz. YTB olarak tüm bu faaliyetlerle bu amacımızı tüm coğrafyalarda gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı. Yurt dışındaki vatandaşlara da seslenen Eren, teknoloji çağıyla birlikte uzaklık diye bir kavramın kalmadığını ancak bu çağda esas uzaklığın gönül uzaklığı olduğunu söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BİRLİKTELİĞİMİZ VAR"

Eren, Türkiye ile yurt dışındaki vatandaşların gönüllerinin ise birbirine yakın olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben eminim ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla bir gönül birlikteliğimiz var. Birbirimizi gönülden tanıyoruz, biliyoruz ve seviyoruz. Bu ramazan ayı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye olan aidiyetlerini, kendi milli ve manevi değerlerine aidiyetlerini pekiştirdikleri bir ay. Biz çok azına yetişebiliyoruz ama bugün dünyanın dört bir tarafından vatandaşlarımız kendi bulundukları yerlerde iftarlar, sahurlar, kuran mukabeleleri ve kültürel etkinlikler düzenliyorlar. Benim yurt dışındaki vatandaşlarımıza mesajım; 'ramazan ayının feyzinden ve bereketinden faydalanalım. Bayramda da zaten kucaklaşacağız.'"

YTB'NİN 10'UNCU YILI

YTB'nin gelecek sene kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatan Eren, "10'uncu yılımızdan sonra biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, içeriği dolu ve aktif bir şekilde uygulanmak üzere 'Yurtdışı Türkler Strateji Eylem Planı' hazırlamak istiyoruz. Bunun hazırlıkları var. İnşallah 10'uncu yılımızla beraber yurt dışındaki Türklere yönelik Türkiye'nin yeni diaspora politikasını hep beraber görmüş olacağız." dedi.

(AA)