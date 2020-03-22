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  3. Yurt dışından getirilen 175 öğrenci titizlikle Tekirdağ'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından getirilen 175 öğrenci titizlikle Tekirdağ'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından getirilen 175 öğrenci titizlikle Tekirdağ'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler, uçakla İstanbul'a geldi.

Öğrencilerden 175'i dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'ne getirildi.

ÖĞRENCİLER KONTROLLERİ YAPILDIKTAN SONRA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da öğrencilerin sevki sırasında incelemelerde bulundu. 

AA


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