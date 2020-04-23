Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

AA'nın aktardığı habere göre, tahliye kapsamında gönderilen THY uçakları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden aldıkları yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları Sakarya ve Bolu'daki yurtlara gönderildi.

Bu arada uçaktan inen yolcular, havalimanında Türk bayraklarıyla karşılandı. Bazı yolcular ellerine aldıkları bayrakları salladı.

THY'nin 20 Nisanda başlattığı ve 28 Nisan'a kadar sürecek tahliyeler kapsamında 59 farklı ülkeden toplam 195 özel seferle 25 bine yakın Türk vatandaşı yurda getirilecek.

ALMANYA'DAKİ 196 TÜRK VATANDAŞI SAMSUN'A GETİRİLDİ



Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatandaşlar, işlemlerinin ardından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilecek.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ 176 TÜRK VATANDAŞI, THY UÇAĞIYLA ANKARA'YA GETİRİLDİ



Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.

MOLDOVA'DAN UÇAKLA ERZURUM'A GETİRİLEN 159 TÜRK VATANDAŞI BAYBURT'A GÖNDERİLDİ



Moldova'dan yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Erzurum'a getirilen 159 Türk vatandaşı, otobüslerle Bayburt'a gönderildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.

Polis ve AFAD ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Bayburt'a götürülen kafile, buradaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilecek.

Tahliye edilen vatandaşlardan Süleyman Baştuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuğun güzel geçtiğini belirterek, "Devlet halkı için vardır. Yapılan hizmet çok güzel. Düşünenlere, yapanlara, emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.