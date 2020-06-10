Yurt dışı uçuşlar başladı mı, ne zaman? Hangi ülkelere uçuş var? Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası hava yolu şirketleri yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını erteleme kararı almıştı. Normalleşme adımları sonrası yurt içi uçuşlar geçtiğimiz hafta başladı. Kademeli olarak başlayan uçuşlarda havaalanları salgına karşı gerekli tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Normalleşme planı sonrası yurt dışı uçuşları içinde tarih belli oldu. Yurt dışı uçuşları 10 Haziran itibari ile başlayacak.

THY Genel Müdürü Ekşi: "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.

40 ÜLKEYE UÇUŞLAR AÇILDI!

Bakan Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını belirtti. Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık" dedi.

Pandemi döneminde bütün ülkelerin benzer tedbirler aldığına değinen Karaismailoğlu, "Kovid-19'a karşı tüm dünya kendi çapında tedbirlerini aldı. Ülkeler dış hat uçuşlarını azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız. Yeniden 'bismillah' diyoruz. Yola çıkıyoruz" dedi.