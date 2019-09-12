Yurdun dört bir yanından teröre isyan için geliyorlar

Diyarbakır’da dağa gönderilen çocukları için HDP il binası önünde düzenlenen oturma eyleminin 9’uncu gününde aile sayısı 24’e çıktı. Diyarbakır’da oturan Mehmet Karaman, 1999’da kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ercan (40) için dün sabah oturma eylemine başladı. Diyarbakırlı Fatma Akkuş da, 28 Ağustos'ta kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için oturma eylemine katıldı.

ORDU VE ERZURUM’DAN GELDİ

Son olarak Erzurum’dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa Viranşehir'den gelen Halime Şehitoğlu da 2015’te Lice'de yol kesen PKK’lılarca kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için oturma eylemi başlattı. Annesi vefat eden Sorgun’un, Van’da vatani görevini yaparken, izinli olarak Viranşehir'deki teyzesi Halime Şehitoğlu’nu ziyaret edip, memleketi Erzurum’a dönerken Lice’de yol kesen PKK’lılarca kaçırıldığı belirtildi. Önceki gün de Ordu’dan gelen Latife Ödümlü nöbete kalmıştı. Siirtli olan ancak Ordu’da yaşayan Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür’ün, 10 ay önce, terör örgütü PKK tarafından Irak’ın kuzeyine kaçırıldığı iddiasıyla eyleme başladı. HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek de 'evlat nöbetine' katılarak kızı Hatun Çiçek’in 5 yıl önce kocasının akrabaları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

AMATÖR KALECİ DAĞA BÖYLE GİTTİ

Oturma eyleminde yer alan Fevziye- Şahap Çetinkaya çiftinin oğlu Süleyman Çetinkaya’nın (18), güvenlik kamera ve MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Çetinkaya, 30 Ağustos saat 07.27’de akrabası 2 kadınla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, tedavi altındaki eniştesini ziyaret ediyor. Saat 08.14’de hastaneden çıkan Çetinkaya bir süre sonra ilçe otogarına gelip Mardin Kızıltepe'de PKK’lılarla buluşuyor. GS’nin amatör kalecisi olduğu belirtilen Çetinkaya’nın annesi sarı-kırmızılı camiadan yardım istedi.

BABASININ ÖLÜM HABERİNİ NÖBETTE ALDI

HDP il binasına gelerek oturma eylemi başlatan ilk aile olan Şahap Çetinkaya’nın kardeşi hastanede hayatını kaybetti. ‘Başlarım sizin Kürdistan davanıza’ diyerek eylemin sembol ismi haline gelen Aysel Bozkurt, eylem sırasında babasının ölüm haberini alınca fenalaştı. HDP il binası önünde feryadı yürekleri dağlayan Aysel Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Bozkurt, sakinleştikten sonra cenaze işlemleri için taksi ile hastaneye gitti.

KAPINIZ HERKESE AÇIKSA NEDEN DIŞARI ATIP BETONDA YATIRDINIZ?

Annelerin taleplerine karşılık vermek yerine her fırsatta binanın içine kaçan HDP’liler, sosyal medyadan da tepki çeken paylaşımlar yapıyor. Twitter’da bir kullanıcı annelerle dalga geçerek bir video yayınladı, “Ben de battım, HDP önünde açlık grevi yapacağım” dedi. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise bu videoyu paylaşarak üzerine, “İl binamız herkese açıktır. Bekleriz:))” yazdı. O zaman evlat nöbeti tutan anneleri neden karga tulumba dışarı atıp betonda yatırdınız?