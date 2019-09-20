Yunus Emre Ayözen kimdir? DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Ayözen oldu!

Yunus Emre Ayözen kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete’de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan atamalarda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Yunus Emre Ayözen atandı. Yunus Emre Ayözen kimdir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

YUNUS EMRE AYÖZEN KİMDİR?

Sakarya Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 2008’de mezun olan Ayözen, sonrasında 2008-2011 arasında İTÜ’nde Ulaştırma Mühendisliği üzerine Yüksek Lisans yaptı. Aydın Üniversitesi’nde de doktorasını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 2008-2015 yılları arasında Ulaşım Planlama Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan Ayözen, İBB Trafik Müdürlüğü görevini yürütmüştü.

Yunus Emre Ayözen, ayrıca 2008-2015 arasında İBB Gençlik Meclisinde önemli görevler bulundu ve bir süre İBB Gençlik Meclisi Başkan Vekilliği görevinde de bulundu.