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  3. Yunanlıların gözü önünde zafer kutlaması: Meis Adası önünde daireler çizip, siren çaldılar
30 Ağustos 2020 Pazar 14:38 | Son Güncelleme:

Yunanlıların gözü önünde zafer kutlaması: Meis Adası önünde daireler çizip, siren çaldılar

Yunanlıların gözü önünde zafer kutlaması: Meis Adası önünde daireler çizip, siren çaldılar
DHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir grup tekneci 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenleyerek Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çaldılar.

Kaş'ta sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup tekneci, Zafer Bayramı'nı kutlamak için etkinlik düzenledi. 

DHA'da yer alan haberde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 37 tekne, Kaş Setur Marina'dan çıkış yaptı. Kaş önlerinde saygı geçişi yapan tekneciler, burada çember oluşturup, bir süre dönerek, kutlama yaptı. 

HOPARLÖRLERDEN MARŞ ÇALDILAR

Daha sonra teknelerde, Kaş önlerinde, Yunanistan'ın Meis Adası'nın tam karşısında etkinliklere devam edildi. Tekneciler, hoparlörlerden marşlar çalıp, sirenlerle kutlamalarını sürdürdü. Tekneci grup ardından da Meis Adası karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.

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