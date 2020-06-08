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  3. Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 36 sığınmacı kurtarıldı
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:04 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 36 sığınmacı kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 36 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan grup, Ayvacık sahilinden denize açıldı.

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen farklı ülkelere mensup 36 kişi, Türk kara sularına geri itilmeleri üzerine yardım istedi.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) yerlerinin belirlenmesinin ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Babakale köyü açıklarında aldıkları sığınmacıları karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacılara yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu.

(AA)

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