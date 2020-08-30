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  3. Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına Türkiye'den sert tepki
30 Ağustos 2020 Pazar 22:10 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına Türkiye'den sert tepki

Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına Türkiye'den sert tepki

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açkılamada "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptıklarına dair haberler basında yer almıştır.

Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir.

Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir.

Adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz.

Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz.

Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır.

Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybeden kendisi olacaktır.

Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır.

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