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  3. Yunanistan'ın 'helikopterimiz taciz edildi' iddiasına Türkiye'den yanıt

Yunanistan'ın 'helikopterimiz taciz edildi' iddiasına Türkiye'den yanıt

Yunanistan'ın 'helikopterimiz taciz edildi' iddiasına Türkiye'den yanıt

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Milli Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Aksoy'un açıklamaları şöyle;

Savaş uçaklarımız Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir.

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