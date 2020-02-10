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  3. Yunanistan'ın deport ettiği kaçak göçmenlerden biri boğuldu diğeri hipotermi geçirdi

Yunanistan'ın deport ettiği kaçak göçmenlerden biri boğuldu diğeri hipotermi geçirdi

Yunanistan'ın deport ettiği kaçak göçmenlerden biri boğuldu diğeri hipotermi geçirdi

Edirne'de, yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanıp, deport edildikleri belirlenen kaçak göçmenlerden biri, Meriç Nehri'nde boğulurken, hipotermi geçiren diğeri ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkeze bağlı Elçili köyünde meydana geldi. Saçlımüsellim Hudut Bölüğü ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgedeki Meriç Nehri kıyısında kontrol gerçekleştirdi. Ekipler, boğulduğu değerlendirilen kaçak göçmen ile hipotermi geçiren diğer kaçak göçmeni buldu. Hipotermi geçiren kaçak göçmen, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Boğulan kaçak göçmenin cansız bedeni ise savcı ile jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaçak göçmenlerin, yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanıp, deport edildiği belirlendi.

(DHA)


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