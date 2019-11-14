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  3. Yunanistan'ın almadığı YTS 4 gündür arada yaşıyor!

Yunanistan'ın almadığı YTS 4 gündür arada yaşıyor!

Yunanistan'ın almadığı YTS 4 gündür arada yaşıyor!

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

Ürdün uyruklu ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B'nin tampondaki bekleyişi 4'üncü gününde Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede sürüyor. 

Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.

(AA)


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