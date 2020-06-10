10 Haziran 2020 Çarşamba 16:47 | Son Güncelleme:
Yunanistan'dan Akdeniz'de tehlikeli tahrik! Türk donanması müdahale etti
Yunan fırkateyni Akdeniz'de Türk Kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı. Türk donanmasının müdahalesi sonrası Yunan fırkateyni geri çekilmek zorunda kaldı.
TRT World'un son dakika haberine göre Yunan fırkateyni Akdeniz'de Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı.
Yunan helikopteri askeri müdahale için konuşlandırıldı.
TÜRK DONANMASI MÜDAHALE ETTİ
Türk fırkateynler Yunan ordusunun tehlikeli girişiminin önüne geçti.
Yapılan uyarılar sonrası Yunan fırkateyler geri çekilmek zorunda kaldı.