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  3. Yunanistan'dan Akdeniz'de tehlikeli tahrik! Türk donanması müdahale etti
10 Haziran 2020 Çarşamba 16:47 | Son Güncelleme:

Yunanistan'dan Akdeniz'de tehlikeli tahrik! Türk donanması müdahale etti

Yunanistan'dan Akdeniz'de tehlikeli tahrik! Türk donanması müdahale etti

Yunan fırkateyni Akdeniz'de Türk Kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı. Türk donanmasının müdahalesi sonrası Yunan fırkateyni geri çekilmek zorunda kaldı.

TRT World'un son dakika haberine göre Yunan fırkateyni Akdeniz'de Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı.  

Yunan helikopteri askeri müdahale için konuşlandırıldı. 

TÜRK DONANMASI MÜDAHALE ETTİ

Türk fırkateynler Yunan ordusunun tehlikeli girişiminin önüne geçti. 

Yapılan uyarılar sonrası Yunan fırkateyler geri çekilmek zorunda kaldı.

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