Yunanistan'da yolcu gemisine koronavirüs karantinası: Türk vatandaşları da var

Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye’deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı’na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

TÜRK VATANDAŞLARI DA BULUNUYOR

34’ü mürettebattan, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen haberlerde, Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.

Öte yandan, başkent Atina yakınlarındaki Riçonas sığınmacı kampının koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

Yunan makamları, kamptaki 20 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle kampa giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.