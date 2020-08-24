Yunanistan'a misilleme... Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyinde tatbikat yapacak

Türkiye'den Yunanistan'a Navtex misillemesi... Yarın Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir." ifadelerine yer verildi.

