Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3665
  • 8,738
  • 459.584
  • 1099.02
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yunanistan'a misilleme... Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyinde tatbikat yapacak
24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:56 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a misilleme... Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyinde tatbikat yapacak

Yunanistan'a misilleme... Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyinde tatbikat yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimleri icra edileceğini duyurdu.

Türkiye'den Yunanistan'a Navtex misillemesi... Yarın Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir." ifadelerine yer verildi.

2 camiye saldırıp 51 kişiyi öldürmüştü... Terörist Brenton Tarrant'ın cezası belli oldu
Atama kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir atandı
Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine Türkiye'den sert tepki
Pazarbaşıoğlu, IMF'de Başkan Yardımcısı oldu
Suriye'de tehlikeli karşılaşma! ABD ve Rus zırhlıları birbirine girdi
'Topyekûn bir seferberlik var'

'Topyekûn bir seferberlik var'

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğ

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğal güzelliğiyle büyüledi

Koronavirüs vakasının görülmediği 10 ülke

Koronavirüs vakasının görülmediği 10 ülke

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları