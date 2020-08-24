Yunanistan'a misilleme... Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyinde tatbikat yapacak

24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:56 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimleri icra edileceğini duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir." ifadelerine yer verildi.