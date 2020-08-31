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  3. Yunanistan'a Meis Adası tepkisi! 'Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır'
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:01 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a Meis Adası tepkisi! 'Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır'

Yunanistan'a Meis Adası tepkisi! 'Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır'

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi, yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak, Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur" dedi.

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir.
Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır.
Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. 
Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan’dır.
Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır.
Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir.
Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir.
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