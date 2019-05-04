Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Hasköy mevkisinde yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. 

Araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Irak uyruklu 14 kişi yakalandı. 

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Araç sürücüsü D.O gözaltına alındı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Dostlarınızdan ayrılamıyorsanız siz de sevgiyi fazlasıyla hak edenlerdensiniz.

Balık Dostlarını Öpen Köpekçik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte unutulmaz Galatasaray - Beşiktaş derbileri

Emekli olamayan parasını SGK'dan geri alabilir