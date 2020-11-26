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  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi Edirne'de yakalandı
26 Kasım 2020 Perşembe 10:16 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi Edirne'de yakalandı
AA

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak istedikleri tespit edilen terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de, aralarında terör örgütü PKK şüphelisinin de olduğu 3 kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi Subaşı beldesinde, ihbar üzerine bir aracı durdurdu.

Kimlik sorgulaması sonucu otomobildekilerin, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan yargılanan ve yurt dışına çıkış yasağı olan R.F.Ç. ile U.Ç. ve Ş.K. olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak istedikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

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