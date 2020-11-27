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  • Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'nün avukatı tutuklandı
27 Kasım 2020 Cuma 10:50 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'nün avukatı tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'nün avukatı tutuklandı
AA

FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu" avukat tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu" olan avukat tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemi tamamlanan E.Y, Edirne Adliyesine sevk edildi.

Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu" avukat E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Olay

Güvenlik güçleri 3 gün önce Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü 1. askeri yasak bölge yakınlarında 3 kişiyi yakalamış, inceleme sonucu şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen kadın zanlılar Ö.Y. ve B.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen diğer şüpheli 3 yıldır araması bulunan avukat E.Y'nin ise sorgusu Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyordu.

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