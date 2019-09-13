Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6792
  • 6,2893
  • 273.799
  • 103235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden 2'si tutuklandı.

Jandarmadaki gözaltı işlemi tamamlanan, aranma ve suç kayıtları olmayan M.B. (30) ve İ.B. (43) ile Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında arama kararı çıkartılan Mardin'in Ömerli Belediyesindeki görevinden ihraç edilen eski memur R.T. (38) ve İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama kararı çıkartılan emekli astsubay M.A. (57) adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli İçişleri Bakanlığı AB Dış İlişkiler Başkanlığından ihraç edilen eski teknisyen R.Ö. (55) ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edildi. M.B. ve İ.B. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı, M.A. ile R.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YAKALAMA

İki gün önce Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari katkılarıyla Bosnaköy köyündeki askeri yasak bölgede, 5 kişilik grup tespit edilmişti. Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan R.T, M.A, M.B, R.Ö. ve İ.B. güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mucize Doktor dizisinin ilk günüydü... Ünlü oyuncu ve ailesi ölümden döndü
4,5 milyon TL'ye 19 şehir gezecek
Tuba Ünsal gözyaşları içinde anlattı: 'Asıl ben şiddete uğradım'
Pınar Altuğ'dan yeni yaşında 13 kıza destek
Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli'den ağza alınmayacak sözler!
<p>Amasya’da Yassıçal köyünde ormanlık alanda gezintiye çıkan ve evine dönmeyen 85 yaşındaki Emin Ço

Kaybolan 85´lik Alzheimer Dedeyi 3 Saat Sırtında Taşıdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Aselsan 'Tekno Macera'yı TEKNOFEST'e taşıyor