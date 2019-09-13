Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Jandarmadaki gözaltı işlemi tamamlanan, aranma ve suç kayıtları olmayan M.B. (30) ve İ.B. (43) ile Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında arama kararı çıkartılan Mardin'in Ömerli Belediyesindeki görevinden ihraç edilen eski memur R.T. (38) ve İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama kararı çıkartılan emekli astsubay M.A. (57) adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli İçişleri Bakanlığı AB Dış İlişkiler Başkanlığından ihraç edilen eski teknisyen R.Ö. (55) ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edildi. M.B. ve İ.B. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı, M.A. ile R.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YAKALAMA

İki gün önce Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari katkılarıyla Bosnaköy köyündeki askeri yasak bölgede, 5 kişilik grup tespit edilmişti. Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan R.T, M.A, M.B, R.Ö. ve İ.B. güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

AA