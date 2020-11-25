25 Kasım 2020 Çarşamba 09:24 | Son Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
AA
Aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 5 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.
Edirne'de, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de olduğu 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 şüpheliyi tespit etti.
FETÖ'ye üye olmak, örgüte bilerek, isteyerek yardım etme suçlarından hakkında arama kaydı bulunan S.T, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen N.S, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan G.A. ile asker kaçağı durumundaki T.B. ve B.Ç. gözaltına alındı.