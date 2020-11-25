  • $7,9607
  • 9,4748
  • 462.187
  • 1331.2
  • Haberler
  • Güncel
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
25 Kasım 2020 Çarşamba 09:24 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
AA

Aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 5 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.

Edirne'de, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de olduğu 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri, Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 şüpheliyi tespit etti.

FETÖ'ye üye olmak, örgüte bilerek, isteyerek yardım etme suçlarından hakkında arama kaydı bulunan S.T, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen N.S, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan G.A. ile asker kaçağı durumundaki T.B. ve B.Ç. gözaltına alındı.

<p>Varank, Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürüten DOKA'nın desteğiyle restore edilen evlerle

Bakan Varank'tan Giresun açıklaması: Zeytinlik Mahallesi UNESCO'ya aday

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yedikçe kilo verdiren 10 besin

Antik kent kazılarında bebek mezarı bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.