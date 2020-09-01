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  3. Yunanistan ve GKRY'den tehlikeli hamle! Kapalı Maraş'ın açılmasını engellemeye çalışacaklar
01 Eylül 2020 Salı 15:13 | Son Güncelleme:

Yunanistan ve GKRY'den tehlikeli hamle! Kapalı Maraş'ın açılmasını engellemeye çalışacaklar

Yunanistan ve GKRY'den tehlikeli hamle! Kapalı Maraş'ın açılmasını engellemeye çalışacaklar
DHA

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ı açma yönündeki çalışmalarını engellemek amacıyla ABD ve Rusya nezdinde girişimde bulunma kararı aldı.

46 yıldır kapalı durumda olan Kapalı Maraş'ın açılma hamlesinden rahatsızlık duyan Rum Kesimi'nin ardından son dönemlerde provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan da harekete geçti.

YUNANİSTAN ABD'YE SIĞINDI

DHA'da yer alan habere göre; ABD'ye gidecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın en önemli gündemlerinden birinin Kapalı Maraş'ın açılmasının engellemeye yönelik temaslar olacağı kaydedildi. Cuma günü New York'ta görüşmeler yapacak olan Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek.

RUM KESİMİ BÜYÜKELÇİLERİ BALKANLIĞA ÇAĞIRDI

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de Güvenlik Konseyi beş daimi ülkenin Güney Kıbrıs büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Rum Dışişleri Bakanı, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmaların durdurulması için büyükelçilerden destek istedi. Görüşmelerle ilgili açıklama yapan Rum Bakan Hristodulidis, haftaya Ada’ya gelecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacakları görüşmelerin gündeminde Maraş konusunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade edildi.

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN MARAŞ MESAJI

Gazimağusa'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC Başbakan Ersin Tatar da Maraş’taki harap binalara işaret ederek KKTC geliştikçe kapalı Maraş’ın açılmasının siyasi anlamda değil Gazimağusa’nın genişlemesi için çok doğru bir adım olduğunu söyledi. Tatar yaptığı açıklamada, "Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kimse bunu bizden bekleyemez" dedi.

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