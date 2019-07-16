Yunanistan panik içinde! 'Hiç kimse bizi kurtaramaz'

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye intikalinin başlamasıyla birlikte Yunanistan’ı panik havası sardı. Yunan haber sitesi Pentapostagma’nın haberinde “Türkler Amerika’dan ültimatom aldığından beri Ruslar silah sistemlerini çok uygun fiyatlara sunmaya başladılar. Dolayısıyla bir indirim dönemi var. Bu yüzden Yunanistan olarak hızlı hareket etmeli ve 2 yıldır yapmadığımız şeyi yapmalıyız” ifadelerine yer verildi.

TEYAKKUZA GEÇTİ

Aynı gazete “Burada S-300 sistemlerimizi gereken seviyede geliştirmekten söz ediyoruz” dedi. Sundukları öneride füze sistemleri ve ekipmanlarla ilgili geniş ayrıntılara yer veren gazete, Türkiye’ye karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Teyakkuza geçen Yunan basını, ülkesinin bir an önce bu konuda adım atması gerektiğini yazdı. Gazete Türkiye’nin ürettiği Bora füzelerine de sayfalarında detaylı yer ayırdı. “S-400 sistemi haricinde bir de 280 kilometre menzilli Bora füzelerini dikkate almamız gerekiyor. Bora füzeleri eğer belli noktalara konuşlandırılırsa başkent Atina’yı bile tehdit edebilir” analizinden sonra gazete “Bu yüzden az sayıda bile olsa İskender-M balistik füzesi satın almayı düşünmeliyiz” yorumunda bulundu. Pentapostagma, S-400 ve Bora füze sistemlerinde olduğu gibi, İskender-M füzelerinin de detaylı teknik analizine yer verdi.

KURTARAMAZLAR

Türkiye’nin askeri üstünlüğüne dikkat çeken gazete “Eğer Türkler şu anda Yunanistan topraklarını açıkça tehdit eden silahlarla üstünlüğü ele geçirmişse, yurt dışından gelecek hiçbir yatırım veya destek bizi kurtarmayacaktır” yorumunda bulundu. Türkiye’nin Akdeniz’de petrol arama çalışmalarını hazmedemeyen Pentapostagma haddini aşarak bu çalışmaları ‘emperyalist’ olarak değerlendirdi. “Yeni Osmanlıların Akdeniz’deki ‘yayılmacı’ hırslarından dolayı kendimizi olabildiğince hızla donatmak zorundayız” diyen gazete Yunanistan’daki panik havasını gözler önüne serdi.

BORA İLK KEZ ‘PENÇE’ HAREKATINDA KULLANILDI

Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Pençe’ operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan ‘Bora’ balistik füzesi kullanılmıştı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, söz konusu harekatta 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.

S-400 TESLİMATINDA 9’UNCU UÇAK İNDİ

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin sevkiyatı geçen cuma günü başladı. İlk gün, füze bataryalarının komuta merkezi ve radar düzeneklerini taşıyan üç uçak, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı’na indi. Cumartesi bir, pazar günü üç olmak üzere hafta sonu dört uçak ile sisteme ait parçaların sevkiyatı devam etti. Sevkiyat sürecinin dördüncü gününde dün dokuzuncu uçak, Ankara Mürted Askeri Hava Üssü’ne indi.

(Star)