Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarını bozdu! '23 adanın devir şartı ortadan kalktı'
Tümamiral Cihat Yaycı, son kitabında egemenliği Yunanistan'a bırakılan adaların antlaşmalardaki kesin hükümlere rağmen silahlandırdığını yazdı: “23 ada gayri askeri statüde kalmak şartıyla devredilmişti. Bu devir artık tartışmalı hale geldi.”
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Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Dr. Cihat Yaycı, ‘Yunanistan Talepleri (Ege Sorunları) Soru ve Cevaplarla’ adlı kitabında önemli tespitlere yer verdi. Ege’de egemenliği Yunanistan’a bırakılan ‘23 Gayri Askeri Statüdeki Ada’da (GASA) yaşanan ihlallere değinen Yaycı, bu statünün adaların yakınındaki Türkiye’nin güvenliği için verildiğini hatırlattı.
HAVA SAHASI DA YASAK
Doğu Ege adaları, oniki ada ile Meis Adası’nın ‘1923 Lozan’ ve ‘1947 Paris’ antlaşmaları kapsamında askerileştirilmemesi şartıyla Yunanistan’a devredildiğini belirten Yaycı, “Yunanistan, adaların gayri askeri statüsünü bozdu. Bu durum egemenlik devir şartını ortadan kaldırdı” dedi. Kitaptaki şu bölümler dikkat çekti:
“GASA; Her türlü silah konuşlanmasını, tatbikat/eğitim dâhil askeri uçakların değişik amaçlı her türlü uçuşunu, transit geçişini, daimi/geçici konuşlanmasını yasaklamaktadır. Karasal kısımların yanı sıra karasuları ve hava sahasını da içermektedir. “
NATO KILIFIYLA İHLAL
“Yunan askerî uçakların hava yolu rotalarını kullanarak yaptıkları üst geçişler ve NATO görevleri bahane edilerek adaların hava sahasındaki gayri askerî statüsü ihlâl edilmektedir.
Yunanistan, askeri amaçlarla da kullanılabilecek havaalanı ve diğer tesislerin ilkini 1952’de Leros Adası’nda kurmuştur. Ancak, Yunan adalarının, 1974’ten sonra hızlanarak askerileştirdiği ve silahlandırıldığını kabul etmek uygun olacaktır.”
16 TANESİ SİLAHLANDIRILDI
Yunanistan GASA statüsünü ihlal ettiğini belirten Cihat Yaycı, “1960’lardan beri adalar askerileştirilmektedir. 23 adadan 16’sında yaşanan ihlaller açık kaynaklardaki haberlerden de anlaşılmaktadır” dedi. Söz konusu adalar tabloda kırmızı renkle gösterildi.
1- Taşoz
2- Bozbaba
3- İpsara
4- Semadirek
5- Limni
6- Midilli
7- Sakız
8- Ahikerya
9- Sisam
10- İstanbulya
11- Rodos
12- Herke
13- Kerpe
14- Çoban
15- İleki
16- İncirli
17- Kelemz
18- İleryöz
19- Batnoz
20- Lipso
21- Sömbeki
22- İstanköy
23- Meis