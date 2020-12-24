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  • Yunanistan insanlık suçu işliyor: Ölüme terk edilen 53 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
24 Aralık 2020 Perşembe 23:42 | Son Güncelleme:

Yunanistan insanlık suçu işliyor: Ölüme terk edilen 53 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan insanlık suçu işliyor: Ölüme terk edilen 53 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
DHA

Çanakkale'de Yunan unsurlarınca can salı ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salı ve lastik bot içerisinde Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı ve lastik bot içerisindeki 53 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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