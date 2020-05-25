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  3. Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk etti
25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:46 | Son Güncelleme:

Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk etti

Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk etti

Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının ölüme terk ettiği 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Olay, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 12.05’te yaşandı. Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru ve benzin bidonu alınarak Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik botu kısa sürede tespit edildi. İçerisinde 12 kadın, 12 çocuk, 16 erkeğin olduğu, 32 Afganistan ve 3 Orta Afrika uyruklu toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.


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