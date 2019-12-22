Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,5848
  • 282.553
  • 111177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yunanistan darbeciye, Mısır PKK-YPG'ye sarıldı

Yunanistan darbeciye, Mısır PKK-YPG'ye sarıldı

Yunanistan darbeciye, Mısır PKK-YPG'ye sarıldı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Libya ve KKTC adımlarına hazırlıksız yakalanan Yunanistan ve Mısır yönetimleri, bu meşru adımlara gayrimeşru ilişkiler kurarak yanıt vermeye çalışıyor. Yunanistan Hafter’le görüşmeye hazırlanırken, Mısır ise terör örgütü PKK/YPG ile masaya oturuyor.

Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile Doğu Akdeniz’deki oyunları bozan hamleleri, Yunanistan ve Mısır’ı gayrimeşru birlikteliklere sürükledi. Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde attığı adımlara yetişemeyen iki ülke, soluğu darbecilerin ve terör örgütlerinin yanında aldı.

Libya’nın Atina Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi’yi geçtiğimiz günlerde “istenmeyen adam” ilân eden Yunanistan, darbeci General Halife Hafter’e üst düzey bir ziyarete hazırlanıyor.

Türkiye’nin Libya’ya askerî desteğinden duyduğu rahatsızlığının ardından Hafter’e tank ve istihbarat desteği sunan Mısır’daki Sisi rejimi ise, terör örgütü PKK/YPG’yi Türkiye’ye karşı sahaya sürmeye çalışıyor.

Türkiye’nin sağlam ve tutarlı hamlelerine meşru zeminde yanıt veremeyen Yunanistan ve Mısır hükûmetlerinin kirli iş birliklerinin ortaya koyulduğu yazının tamamını okumak için tıklayınız…


Düğüne kaza rötarı 
Hamarat İrem'den Karadeniz yemekleri
Hayali kız çocuklarını okutmak 
Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor!
Enes Batur'un şarkısı alıntı mı? Benzerliğe dikkat çeken Reynmen oldu!
<p>-Ahşap Mobilya Temizliği</p> <p>-Doğal Malzemelerle Toz Tutucu Bez Yapımı</p> <p>-Paratik M

Mobilya Temizliği Nasıl Yapılır? #DoğalaDönüş

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Balıkçıların ağına takılan korkutucu canlılar

Öğretmen atama kontenjanları 2020 açıklandı! İşte öğretmen atama kılavuzu ve takvimi..