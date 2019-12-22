Yunanistan darbeciye, Mısır PKK-YPG'ye sarıldı

Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile Doğu Akdeniz’deki oyunları bozan hamleleri, Yunanistan ve Mısır’ı gayrimeşru birlikteliklere sürükledi. Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde attığı adımlara yetişemeyen iki ülke, soluğu darbecilerin ve terör örgütlerinin yanında aldı.

Libya’nın Atina Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi’yi geçtiğimiz günlerde “istenmeyen adam” ilân eden Yunanistan, darbeci General Halife Hafter’e üst düzey bir ziyarete hazırlanıyor.

Türkiye’nin Libya’ya askerî desteğinden duyduğu rahatsızlığının ardından Hafter’e tank ve istihbarat desteği sunan Mısır’daki Sisi rejimi ise, terör örgütü PKK/YPG’yi Türkiye’ye karşı sahaya sürmeye çalışıyor.

Türkiye’nin sağlam ve tutarlı hamlelerine meşru zeminde yanıt veremeyen Yunanistan ve Mısır hükûmetlerinin kirli iş birliklerinin ortaya koyulduğu yazının tamamını okumak için tıklayınız…