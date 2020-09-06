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  3. Yunan'da çarpıcı anket! Halkın üçte ikisi çatışma istemiyor
06 Eylül 2020 Pazar 00:17 | Son Güncelleme:

Yunan'da çarpıcı anket! Halkın üçte ikisi çatışma istemiyor

Yunan'da çarpıcı anket! Halkın üçte ikisi çatışma istemiyor

Yunan gazetesinde yayımlanan ankete göre halkın yüzde 63'ü Türkiye'yle çatışmanın sonuçlarını riskli bulurken yüzde 69'u ise diyalogtan yana.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi dünyanın gözünü bölgeye çevirirken, GPO araştırma şirketi Yunanistan’ın Ta NEA gazetesi için bir anket düzenledi. ‘Yakın gelecekte Türkiye’yle ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?’ sorusu üzerine, ankete katılanların yüzde 63.7’si riski yüksek bulurken, katılımcıların yüzde 69.8’i tansiyonu düşürmek için diyalog çabalarını faydalı buldu. Türkiye’ye karşı askeri güç kullanma seçeneği yüzde 49.2 ‘evet’, yüzde 47.1 ‘hayır’ olarak şekillendi.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, tüm haklılığı ve diyalog çabalarına rağmen Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uymamakla eleştirerek Ankara’ya karşı “havuç ve sopa” yaklaşımı benimsemek istediklerini söyledi. Michel, gerilimle ilgili uluslararası bir konferans planladıklarını da belirtti.

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