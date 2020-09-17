Yunan vekil itiraf etti! 'Lahey'de Meis'i kaybederiz'

Yunanistan merkezli Skai TV’de açıklamalarda bulunan Yunan milletvekili Dimitris Kammenos’tan Meis Adası’na ilişkin itiraf gibi açıklama geldi. Kammenos, “Yunanistan’ın Lahey’e gitmesi gerektiğini söyleyenler var. Ben katılmıyorum. Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos’un, Türkiye’nin geniş bir sahile sahip olduğu konusunda bir konuşması var. Bu tam olarak mahkemede bir sorun olacak. Çünkü mahkemede herkes için geçerli bir karar almak zorunda kalacaklar. İnsanlara Lahey’e gidersek Meis’i kaybedeceğimizi söylemeliyiz” dedi.

YUNANİSTAN S-300’LERİ GİRİT’E YERLEŞTİRECEK



Doğu Akdeniz ve Ege’de gerilimi tırmandıran Yunanistan’ın, envanterindeki S-300 hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda Rusya ile müzakerelere başladığı iddia edildi.

Yunanistan’ın halihazırda envanterinde bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini yükseltmek için Rusya ile masaya oturduğu öne sürüldü. Yunanistan, Girit Adası’nda konuşlanacak olan geliştirilmiş S-300’lerin, bölgedeki kritik noktaların kontrolünde büyük rol oynayacağını düşünüyor.

Yunanistan merkezli yayın yapan DefenceNet’in haberine göre; halihazırda envanterinde bulundurduğu Rus yapımı S-300 PMU-1 hava savunma sistemlerini PMU-2 seviyesine yükseltmek isteyen Atina, Rusya’nın kapısını çaldı.

ABD İLE KRİZ ÇIKAR MI?



Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine yakın bir etki gücüne ulaşmak isteyen Yunanistan’ın, “yeni bir silah alımı değil, mevcut silahların geliştirilmesi” politikası doğrultusunda ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasasına (CAATSA) takılmayacağı öngörülüyor.

İKİ SET S-300 SİSTEMİ VAR



Mevcut S-300’lerinin menzilini 150 kilometreden 200 kilometreye çıkarmak isteyen Yunanistan’ın, halihazırda iki set S-300 PMU-1 hava savunma sistemi ve 96 adet 48N6E1 füzesi bulunuyor.

NE KADAR BUDALA OLDUĞUMUZU GÖRDÜLER



Türkiye’yi yakından takip eden Yunan spiker İoannis Theodoratos, ülkesinin donanmasının Türkiye karşısında eski ve yıpranmış olduğunu belirterek “Türkler ne kadar budala olduğumuzu gördü” dedi.