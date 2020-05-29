Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, Ayvacık ilçesi sahilinden denize açıldı.

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca tespit edilen Afganistan ve İran uyruklu 23 kişi, Türk kara sularına geri itildi.



Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-905" bot komutanlığı unsurları, kurtardığı sığınmacıları karaya çıkardı.



Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

(AA)