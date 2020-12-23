Yunan medyası "Üstünlüğü şok edici" demişti... Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"da sona gelindi

Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi ünvanına da sahip olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak adlandırılıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türk Deniz Kuvvetleri'nin "amiral"i olacak geminin yapımı için 2016 yılında çalışmalara başlandı. 4 yıldır süren çalışmaların 2021'de tamamlanması planlanıyor. Bu hamle ile Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek.

232 METRE UZUNLUĞUNDA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini arttıracak TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. 58 metre yükseklikteki geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor.

TÜM DENİZLERDE KULLANILABİLECEK

Dev gemide 11 adet de farklı büyüklüklerde güverte yer alıyor. Gemi bin 165 metrekarelik havuza, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına da sahip. Bir tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek dev gemi tüm denizlerde de kullanılabilecek.

30 ADET HAVA ARACINI TAŞIYABİLİYOR

Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabiliyor. Öte yandan taktik sınıfı insansız hava araçlarının gemiden dikey iniş-kalkış olmadan kalkması da mümkün olabilecek.

İşin bu kısmında ise iki senaryo ortaya çıkıyor;

İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması; ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak yer alıyor.

3 ADET SAVAŞ HAREKAT MERKEZİ

Ayrıca, TCG Anadolu havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla da operasyonlara katılabilecek. Gemi üzerinde bir adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 adet savaş harekat merkezi bulunacak. Yüzen kışlada en az bin 223 personelin görev yapabilmesi öngörülüyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi de TCG Anadolu’da kullanılacak.

HASTANE GEMİSİ OLARAK DA GÖREV YAPABİLECEK

Geminin bir diğer önemli özelliği ise ameliyathane, röntgen cihazları, enfeksiyon odaları, yoğun bakım, yanık ve diş tedavi ünitelerinin yanı sıra en az 30 yatak kapasitesine sahip bir askerî hastane olması. Bu sayede gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında “hastane gemisi” olarak görev yapabilecek.

LİMAN KABUL TESTLERİ BAŞLADI

İnşa Başlangıç Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TCG Anadolu ilk olarak 2019 Mayıs ayında yüzdürülürken, sevk sistemi montajlarının yapılması için havuza alındı. Bu yıl şubat ayında ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasını takiben tekrar yüzdürülen geminin, 1 Temmuz 2020'de Liman Kabul Testleri başladı.

2021 YILINDA DENİZE İNECEK

Komuta kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat ve silah sistemlerinin millî olarak geliştirildiği TCG Anadolu gemisinin 2021 yılında denize indirilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda her gün bin kişi 7/24 demeden gece gündüz geminin yapımında emek veriyor.

'ÜSTÜNLÜĞÜ ŞOK EDİCİ'

Çok sayıda üstün özelliğe sahip TCG Anadolu yabancı basının da ilgisini çekmişti. Amerikan Forbes dergisinin geçtiğimiz aylarda yayımlanan sayısında, Türkiye'nin ilk savaş gemisi TCG Anadolu'yu inceleyen bir yazı kaleme alınırken, Yazıda, "etkileyici" olarak nitelenen savaş gemisiyle Türk donanmasının, bilhassa denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi.

Öte yandan Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu Amerikan Forbes dergisinin yanı sıra Yunan basınında da büyük yankı uyandırmıştı.