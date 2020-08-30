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  3. Yunan işkencesi: Dövdüler, paralarını alıp Türkiye'ye gönderdiler
30 Ağustos 2020 Pazar 13:31 | Son Güncelleme:

Yunan işkencesi: Dövdüler, paralarını alıp Türkiye'ye gönderdiler

Yunan işkencesi: Dövdüler, paralarını alıp Türkiye'ye gönderdiler
DHA

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler Yunanistan sınır güvenlik güçleri tarafından, para, telefon gibi değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye gönderildiler.

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçerek Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenler, Yunanistan sınır güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Bunun üzerine göçmenler Meriç Nehri üzerinden botlarla, 'uluslararası hukuk hiçe sayılarak' Türkiye’ye deport (sınır dışı) edildi. Afganistan ve Pakistan uyruklu, yaklaşık 15 kişilik grup, Yunanistan sınırına yakın olan Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına geldi. Burada, güvenlik güçleri tarafından fark edilen grup, su ve yemek verilmesinin ardından barınmaları için Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü.

'DÖVDÜLER, PARAMIZI ALIP, TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

DHA'nın haberine göre Yunanistan’da eşyalarının alınıp, dövüldüklerini söyleyen Afganistanlı Faysal Hakimi, "Almanya’ya gitmek istiyoruz. Bizi dövüp, geri gönderdiler. Yunanistan çok zalimdir. Çok dövdüler bizi. Ondan sonra bizi zorla bota bindirip, Meriç Nehri'nden Türkiye'ye ittiler. Burada bir arkadaşımız çok hastalandı. Yunanistan’da bu arkadaşımıza su bile vermediler. Para, telefon her şeyi aldılar" dedi. Pakistanlı İsa Yakubi ise "Yunanistan çok kötü davranıyor. Yiyecek ekmeğimiz yok. Almanya’ya gitmek istiyorum. Paramız yok. Çok zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

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