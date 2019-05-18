Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yunan hücumbotu böyle taciz etti! O anlar kameraya an be an yansıdı

Yunan hücumbotu böyle taciz etti! O anlar kameraya an be an yansıdı

Yunan hücumbotu böyle taciz etti! O anlar kameraya an be an yansıdı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korveti, uluslararası sularda Yunan hücumbotu tarafından taciz edildi. Yapılan ikazların ardından bölgeden ayrılmak zorunda kalan Yunan hücumbotunun uluslararası kurallara aykırı hareketi ve seyir emniyetini tehlikeye soktuğu anlar kameralar tarafından da görüntülendi. Yunan hücumbotu uyarı üzerine ise kaçtı.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korveti uluslararası sularda Yunan hücum botu tarafından taciz edildi. Yapılan ikazların ardından bölgeden ayrılmak zorunda kalan Yunan hücum botunun uluslararası kurallara aykırı hareketi ve seyir emniyetini tehlikeye soktuğu anlar kameralar tarafından da görüntülendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda görevli TCG Burgazada korveti, Ege Denizi'nin güneyinde uluslararası sularda tatbikatla ilgili görevini icra sırasında Yunanistan'a ait Kristalidis hücumbotu tarafından taciz edildi.

TCG Burgazada korvetine 200 metre mesafeden iskele (sol) tarafından yaklaşan Yunan hücum botu, daha sonra TCG Burgazada korvetinin ilerleme istikametinde çok yakın mesafede manevra yaparak, seyir emniyetini tehlikeye düşürdü. Gemi personelinin soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde istenmeyen sonuçların engellendiği olayda, Yunan hücum botu yapılan ikazlar sonucunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Yunan hücum botunun Türk korvetini tacize yönelik bu manevrasının, Uluslararası Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü'ne de aykırılık teşkil ettiği öğrenildi. Öte yandan güvenlik kaynakları, "mavi vatan"da Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasındaki kararlılığına yönelik çalışmaların bir parçasını oluşturan Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de eş zamanlı olarak başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz?
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Ezgi Mola evlilik teklifi mi aldı?
Geçen hafta cumartesi Kanal D’de yayına başlayan ve her Cumartesi saat 20.00’de yayınlanacak olan Be

Trabzonlu Eftalya Sesiyle Herkesi Kendine Hayran Bıraktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli karar

Terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi