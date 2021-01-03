03 Ocak 2021 Pazar 00:44 | Son Güncelleme:
Yunan gazetesinin Ayasofya hazımsızlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası Sözcü gazetesinin Ayasofya ile ilgili haberine gösterdiği tepki Yunan basınında yer aldı.
Proto Thema gazetesi, Sözcü gazetesinin Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesini “felaketler” arasında gösterdiğini belirterek Erdoğan’ın buna karşılık “Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır” ifadesinden rahatsız oldu. Gazete, Erdoğan’ın söz konusu açıklamalarının “kışkırtıcı” olduğunu savundu.