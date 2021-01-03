Yunan gazetesinin Ayasofya hazımsızlığı

Proto Thema gazetesi, Sözcü gazetesinin Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesini “felaketler” arasında gösterdiğini belirterek Erdoğan’ın buna karşılık “Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır” ifadesinden rahatsız oldu. Gazete, Erdoğan’ın söz konusu açıklamalarının “kışkırtıcı” olduğunu savundu.