  • $7,4343
  • 9,0797
  • 452.981
  • 1476.72
03 Ocak 2021 Pazar 00:44 | Son Güncelleme:

Yunan gazetesinin Ayasofya hazımsızlığı

Yunan gazetesinin Ayasofya hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası Sözcü gazetesinin Ayasofya ile ilgili haberine gösterdiği tepki Yunan basınında yer aldı.

Proto Thema gazetesi, Sözcü gazetesinin Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesini “felaketler” arasında gösterdiğini belirterek Erdoğan’ın buna karşılık “Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır” ifadesinden rahatsız oldu. Gazete, Erdoğan’ın söz konusu açıklamalarının “kışkırtıcı” olduğunu savundu.

<p>Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsün gölgesi altında geçip gitti. Bu süreçte

Umutsuzluktan nasıl kurtulabiliriz?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor

Barakada kumar oynayanlara baskın

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.