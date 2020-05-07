Yunan donörün korona testi negatif
Adana'da geçen yıl yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede lösemi teşhisi konulan ve bir yılda 3 kez ölümden dönen Kuzey Deniz Şengezer'e (3) uygun ilik Yunanistan'da bulundu.
SONER KAN
23 Nisan’da Girit Adası’da yaşayan Hanyalı Anderas’dan alınan % 90 uyumlu ilik uçakla Atina’ya, oradan da karayoluyla İstanbul üzerinden 2 bin 390 km uzaklıktaki Adana’ya ulaştı. İlik dondurulup saklandı. Andreas korona riskine karşı evinde karantinaya alındı. Her ihtimale karşı iliği % 70 uyumlu olan baba Gürcan Şengezer de karantinaya alınıp, nakil için hazırda bekletildi.
HAFTAYA NAKLEDİLECEK
Müjdeli haber dün geldi. Anderas’ın Kovid-19 testi negatif çıktı. Nakilin gelecek hafta yapılacağı bildirildi.
İNANDIK VE BAŞARACAĞIZ
Minik Kuzey için yeni bir hayatın başladığın söyleyen anne Özgül Şengezer, “Dualarımız kabul oldu. Eşim, hâlâ karantinada tutulduğu için oğluna yaklaşması yasak. Başında da söylediğimiz gibi; inandık ve başaracağız” dedi.