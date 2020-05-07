Yunan donörün korona testi negatif

SONER KAN

23 Nisan’da Girit Adası’da yaşayan Hanyalı Anderas’dan alınan % 90 uyumlu ilik uçakla Atina’ya, oradan da karayoluyla İstanbul üzerinden 2 bin 390 km uzaklıktaki Adana’ya ulaştı. İlik dondurulup saklandı. Andreas korona riskine karşı evinde karantinaya alındı. Her ihtimale karşı iliği % 70 uyumlu olan baba Gürcan Şengezer de karantinaya alınıp, nakil için hazırda bekletildi.

HAFTAYA NAKLEDİLECEK



Müjdeli haber dün geldi. Anderas’ın Kovid-19 testi negatif çıktı. Nakilin gelecek hafta yapılacağı bildirildi.

İNANDIK VE BAŞARACAĞIZ



Minik Kuzey için yeni bir hayatın başladığın söyleyen anne Özgül Şengezer, “Dualarımız kabul oldu. Eşim, hâlâ karantinada tutulduğu için oğluna yaklaşması yasak. Başında da söylediğimiz gibi; inandık ve başaracağız” dedi.