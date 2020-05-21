Yunan donörden alınan kök hücre nakledildi

SONER KAN



23 Nisan’da Girit Adası’daki Hanyalı Anderas’tan alınan % 90 uyumlu ilik korona nedeniyle uçuşların yurt dışına yasaklanması nedeniyle önce uçakla Atina’ya, oradan da karayoluyla İstanbul üzerinden Adana’ya ulaştı.

-170 DERECEDE KORUMA



Kök hücre eksi 170 derecede korunurken, donör karantinaya alındı. 14 gün sonra Anderas’ın Kovid-19 testi negatif çıkınca nakil için engel kalmadı. Minik Kuzey’e 28 gündür dondurucuda bekletilen ilik 1.5 saatte nakledildi. Operasyonu yapan Çocuk Hemotolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, şöyle konuştu:

İLK 21 GÜN KRİTİK



“Şimdi maceranın ikinci aşamasına geldik. Kök hücrenin vücuda kabul edilmesi için 14 ila 21 gün arasında değişen kritik bir süreç var. Kuzey’in bünyesi kök hücreyi kabul ederse onu buradan davul-zurnayla uğurlayacağız.”

KUZEY’DEN İLK POZ AKŞAM’A



Nakil sonrası AKŞAM’a ‘işlem tamam’ pozu veren küçük Kuzey, “Arkadaşlarımla oynamayı özledim. En büyük hayalim ‘kahraman bir doktor’ olmak” dedi.

Anne Özgül Şengezer, “Lösemi, Kuzey’in çocukluğunu elinden aldı. Naklin tutması için herkesten dua istiyorum” diye konuştu.