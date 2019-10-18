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  3. Yunan basını anlaşmayı böyle gördü: Ankara istediğini aldı

Yunan basını anlaşmayı böyle gördü: Ankara istediğini aldı

Yunan basını anlaşmayı böyle gördü: Ankara istediğini aldı

Türkiye’nin 120 saat süre verip terör örgütü YPG/PKK çekilmesi ve silahlarınının toplanıp mevzilerinin imha edilmesine ilişkin ABD ile yaptığı anlaşma Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan gazeteleri, “Ankara istediğini aldı” görüşünde birleşti.

Türkiye ile ABD arasındaki görüşme trafiğini yakından takip eden Yunan gazeteleri gelişmeyi okurlarına “Türkiye istediği sonuçları elde etti” görüşüyle duyurdu. BBCTürkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre Kathimerini gazetesi Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı ‘Türkiye’nin ölçülerine göre anlaşma’ başlığı ile duyurdu.

Gazetede ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı.

Haberde, Türkiye'nin 5 günlük süre içinde YPG'nin silahlarıyla birlikte bölgeden 32 km uzaklaştırılması, mevzilerinin ve ağır silahlarının imha edilmesi ile ilgili taleplerinin ABD yetkilileri tarafından kabul edildiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin de bölgedeki askeri operasyonlarına ara vermeyi kabul ettiği hatırlatıldı.

"Ef.Syntakton" gazetesi de diğer gazeteler gibi anlaşmanın Türkiye'nin lehinde olduğunu belirten manşeti altındaki haberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bu anlaşmanın ateşkes anlaşması olmadığını, operasyonlara ara verildiğini ve Kobani konusunda ABD'ye hiçbir güvence verilmediğini açıkladığını" yazdı.

Yunan yayın organları son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'un hadsiz mektubundan sonra Başkan Erdoğan'ı tebrik eden tweet mesajına ve ABD'nin bu anlaşmadan sonra Türkiye'ye yönelik ambargolarını bütünüyle kaldıracağına dikkat çekti.

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